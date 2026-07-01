КФН даде "ДаллБогг" на прокуратурата заради опит за прехвърляне на дружество и продажба на имоти в режим на забрана

Комисията за финансов надзор (КФН) е сезирала прокуратурата да провери договор, сключен между застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве" и Търговска лига за прехвърляне на пенсионносигурителното дружество "ДаллБогг", което е 100% собственост на застрахователното дружество. Договорът е сключен на 16 декември 2025 г. с отложено плащане на 1 април 2026 г. На 2 април тази година КФН наложи забрана на "ДаллБогг" за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях.

През юни пък застрахователят остана изцяло без лиценз след ново решение на регулатора.

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"Този договор не е споменат никъде другаде, дори в плана за преструктуриране, който дружеството ни представи на 11 май. За нас това са тревожни факти. Ден преди 16 декември застрахователното дружество ни уведомява, че те няма да сключват такъв договор и че няма да продават дружеството, защото го считат за стратегическа инвестиция".

"Те е трябвало да платят на 1 април, а ние им налагаме забрана на 2 април", каза председателят на КФН Васил Големански на 1 юли, по време на пресконференция в централата на регулатора. "В крайна сметка от „ДаллБогг“ не са платили по този договор, призна председателят на КФН. Нито сделката по прехвърляне, нито начинът на плащане чрез цесии не е отразен. Цената на договора е близо 11 милиона евро - идентична с пазарна оценка, получена през февруари 2026 г.", т.е. два месеца след решението на "ДаллБогг", стана ясно от думите му.

"За нас тези обстоятелства са доста странни, касаят прехвърлянето на доста сериозен актив. Това все пак не се е случило (прехвърлянето - бел. ред.), защото на 2 април КФН е разпоредила на застрахователя и е забранила разпореждането с активи. Тази забрана е вписана в Търговския регистър и е публично оповестена. Но наличието на такъв договор за нас е тревожен факт – нямаме обяснение как и защо се е случило, как отговаря на реалността. Затова сме сигнализирали съответните органи, включително прокуратурата, за да проверят и да предприемат мерки в зависимост от резултата", каза още Големански.

Пенсионното дружество е в добро състояние и нещата се контролират на ежедневна база, отчете той.

"ДаллБогг" продава и свои активи в ущърб на застрахованите лица, тревожат се от КФН

"Тревога буди и още нещо. Миналата седмица пристигнаха уведомления от Софийски градски съд, Окръжен съд – Враца и съда във Велико Търново за прехвърляне на имоти – активи на дружеството, на база на предварително сключени договори. От съдилищата се иска да бъдат обявени за окончателни. Предварителните договори са с дата от края на март месец. Квесторите (назначени от КФН в компанията - бел. ред.) са предприели мерки за обжалването на тези актове, доколкото това е първа инстанция", каза още председателят на регулатора.

Снимка: Васил Големански, БГНЕС

Интересен е фактът, че на 11 май от дружеството твърдят, че тези активи са собственост на дружеството и че то или ще ги управлява, или впоследствие ще се разпорежда с тях, така че да осигурява ликвидни средства. Това е било посочено в плана на компанията, представен пред КФН, твърдят от комисията. "Планът на 11 май е приет от Съвета на директорите на дружеството, който впоследствие ни уведомява, че ще продава активите", обясни членът на КФН Пламен Данаилов.

Става въпрос за имот във Враца, в Бусманци – до летището в София, и имот във Велико Търново, посочи Васил Големански. "Към миналата година бяхме оповестили, че дружеството ги е придобило на доста високи цени от Търговска лига", припомни той.

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Само че цената по предварителните договори е "значително по-ниска, отколкото дружеството твърди, че тези имоти струват", допълни Данаилов, защото дружеството оспорва оценките на тези имоти, възложени от комисията на оценители. "Пазарната оценка е оспорена от дружеството, че цените са занижени, а в същото време договорите са сключени на такива стойности", каза той и отчете, че това е парадокс.

Един от имотите например е купен за 47 милиона лева, а се продава за 15 милиона евро – цена, близка до тази на независимите оценители. Друг е придобит за около 14 милиона лева, а впоследствие пазарната му стойност е преоценена от самото дружество и стига над 80 милиона лева, но го продава за около 14 милиона евро. Една от сделките е приключена – тази във Враца, там има съдебно решение за представяне на предварителния договор за окончателен. Това решение се обжалва в момента, казаха от КФН.

"Считаме, че тези сделки увреждат интереса на застрахованите лица", заявиха от регулатора и допълниха, че има и сигнал към НАП по трите имотни сделки. Купувач по тях е дружеството "ПИМК", заявиха от КФН.

Отнетият лиценз на "ДаллБогг" и протестите

През юни Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве" заради установен недостиг от 280 млн. евро в техническите резерви на дружеството. Компанията е с над 900 хиляди клиенти у нас и в чужбина, в България са около 270 000. Тя вече няма право да продава застраховки нито в България, нито в ЕС, но трябва да продължи да изпълнява задълженията си по застраховки, които вече са сключени - "Гражданска отговорност" и други видове.

От "ДаллБогг: Живот и здраве" тогава излязоха с официална позиция, в която атакуваха ръководството на КФН и го обвиняваха в "заговор". "Днес мафията в КФН и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор", обявиха в съобщение за медиите от компанията след отнемането на лиценза. "След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, днес (9 юни - бел. ред.) ѝ отнеха лиценза. Финансовото задушаване, инсинуациите и манипулациите продължават повече от 14 месеца. Въпреки всички неоснователни обвинения "ДаллБогг" и неговите акционери вече сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината", посочиха още от застрахователната компания.

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Квестори влязоха в дружеството заради освобождаване на служителите на "ДаллБогг", каза междувременно председателят на КФН Васил Големански. Той твърди, че от застрахователя водят "кампания" срещу ръководството на регулатора от "почти една година". "Естествено, няма никакъв заговор", твърди той.

По-рано през годината браншови организации, клиенти и служители на застрахователното дружество излязоха на общи ефективни стачни действия, когато КФН наложи забрана на компанията да продава нови застраховки. През април КФН забрани на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях. Причината - гаранция, че компанията ще остане платежоспособна и че интересите на застрахованите ще бъдат защитени. Решението не засягаше сключените до момента застраховки.

Снимка: "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

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Според тогавашна позиция на "ДаллБогг" - решението помпа инфлацията с политически цели преди парламентарните избори през април. Компанията твърдеше, че вече 12 месеца има "институционална атака" срещу фирмата, като се изказваше подозрение, че има политическа поръчка за това. "Закриването на "ДаллБогг" ще навреди на всички сфери на икономическа дейност в България и ще бъде особено усетен от домакинствата и работниците в частния сектор не само в България, но и в Европа", се казваше в позицията на протестиращите. Те поискаха оставката на ръководството на КФН.

Дружеството твърди, че към края на 2025 г. разполага с рекорден капитал и няма проблеми с ликвидността. Според председателя на КФН обаче европейският надзорен орган на застраховането "казва съвсем различно, както и ние". "Европейският надзорен орган казва - около 280 милиона евро има недостатъчност в техническите резерви на компанията, което никак не отговаря на това, че те са добре капитализирани", заяви Големански пред bTV на 10 юни.

"Застрахователят има определени средства, които могат да послужат за покриване на щети" по вече сключени застраховки, посочи тогава Големански. "В случай че тези средства не достигнат, а най-вероятно те няма да достигнат, тогава се задейства механизмът с Гаранционния фонд, който ще покрие тези щети - както на притежателите на полици "Гражданска отговорност" в страната, така и в ЕС", допълни той.

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