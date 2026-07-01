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Велосипедист с опасност за живота след сблъсък с кола

01 юли 2026, 10:05 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Велосипедист с опасност за живота след сблъсък с кола

Велосипедист пострада при пътно-транспортно произшествие (ПТП) в Разград, съобщават от ОДМВР в града. Сигналът е получен около 18.30 часа на 30 юни. На кръстовището между улиците “Добруджа“ и “Странджа“, при управление на велосипед с монтиран двигател с вътрешно горене, 59-годишният мъж губи контрол и се блъска в задната част на лек автомобил “Ауди“, изчакващ на червен светофар. Още: Мъж е с опасност за живота след инцидент на пътя: Карал колело пиян

Непосредствено след удара, велосипедистът пада на пътното платно. Откаран е в МБАЛ-Разград, където при преглед са установени множество фрактури на лицеви кости и мозъчна контузия. Настанен е за лечение с временна опасност за живота. Взета е кръвна проба за употреба на алкохол. По случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК - когато при ПТП по непредпазливост е причинена средна или тежка телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода. Още: Велосипедист, блъснат от камион, е в тежко състояние

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Велосипедист катастрофа сблъсък опасност за живота
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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