Работник, прегазен от камион в склад, е с опасност за живота

Работник е с опасност за живота след инцидент в склад. Около 14.35 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал, че работник е бил прегазен от товарен автомобил в складовата база на фирма. Това съобщават от ОДМВР-София. Пострадалият мъж е транспортиран в болница с множество травми, с опасност за живота. Още: Работник с опасност за живота след трудова злополука

Водачът на камиона е тестван за употреба на алкохол и наркотици; пробите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал.1 от НК - “причиняване на телесна повреда по непредпазливост“. Още: Мъж пострада тежко от волтова дъга: Поредният трудов инцидент в Бургаско