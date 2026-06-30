Кабинетът "Радев":

Работник, прегазен от камион в склад, е с опасност за живота

30 юни 2026, 14:19 часа 357 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Работник, прегазен от камион в склад, е с опасност за живота

Работник е с опасност за живота след инцидент в склад. Около 14.35 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал, че работник е бил прегазен от товарен автомобил в складовата база на фирма. Това съобщават от ОДМВР-София. Пострадалият мъж е транспортиран в болница с множество травми, с опасност за живота. Още: Работник с опасност за живота след трудова злополука

Водачът на камиона е тестван за употреба на алкохол и наркотици; пробите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал.1 от НК - “причиняване на телесна повреда по непредпазливост“. Още: Мъж пострада тежко от волтова дъга: Поредният трудов инцидент в Бургаско

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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