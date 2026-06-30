Прехванатият самолет е на летището в Бургас: Каква е причината за извънредната ситуация?

Пътническият самолет, подал фалшив сигнал за отвличане, се намира на летището в Бургас. Пътниците и екипажът изчакват, като са им осигурени храна и вода. Авиокомпанията търси вариант и организира полет, който да ги извози още тази вечер, предаде bTV. Самолетът се очаква да остане да летището за проверка.

"След напускане въздушното пространство на Република България самолетът по искане на превозвача отправя искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище. Дежурните изтребители от ВВС са активирани отново, извършен е прехват на самолета и той е съпроводен до летището в Бургас, на което той каца", съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. "След изпълнението на задачата дежурните изтребители се завърнаха на летище Граф Игнатиево", уточниха от там.

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Летище Бургас работи в нормален режим, няма нарушения в полетната програма, казаха за БТА от Летище Бургас след публикуваната информация от Министерството на транспорта и съобщенията за извънредното кацане на самолет на полската авиокомпания LOT в Бургас заради фалшив сигнал за отвличане. "Летище Бургас работи по план. Няма нито един закъснял полет. Всички полети се изпълняват по разписание. Няма нито извънредна ситуация, нито нещо необичайно", посочиха от пресцентъра на аеропорта.

По-рано Министерството на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания LOT, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с Airbus A320 на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на Летище Бургас заради техническа неизправност. Според министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по Air Policing. Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.

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От транспортното министерство съобщиха още, че е свикан Кризисен щаб и е обявена аварийна готовност съгласно действащите протоколи. Самолетът е позициониран на място, отдалечено от критичната инфраструктура на летището, а компетентните органи на МВР извършват проверки.