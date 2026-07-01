При неясни обстоятелства почина звезда от "Индиана Джоунс" и "Хари Потър"

Внезапно ни напусна голямо име в киното. Почина Майкъл Бърн – английският актьор, познат на феновете на "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход", "Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1", "Смело сърце", както и на британски телевизионни сериали като "Coronation Street" и "Casualty", съобщава "Deadline". Той беше на 82 години.

Британският вестник "The Guardian" съобщи във вторник за смъртта му, която е настъпила още на 20 юни. Не са разкрити нито причината, нито конкретното място на смъртта.

Michael Byrne, the actor best known for playing the villainous Vogel in “Indiana Jones and the Last Crusade” and an older version of Gellert Grindelwald in “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1,” died June 20. He was 82.



A cause of death has not yet been revealed.… pic.twitter.com/9ijASffpmP — Variety (@Variety) June 30, 2026

Кариерата на Майкъл Бърн

Дори в поддържащи роли Бърн оставяше незаличими следи във филмите си. В "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" той беше безмилостният нацист Ернст Фогел, чийто край настъпва при сблъсък с танк. В "Смело сърце" той изигра Смайт – войник, който се опитва да изнасили съпругата на Уилям Уолъс и за престъплението си получава брадва в гърба. А в "Хари Потър и Даровете на смъртта" от 2010 г. той беше възрастният тъмен магьосник Гринделвалд, който, заплашен от Волдемор, издава стария си приятел Дъмбълдор. Бърн също така изигра ролята на злощастен германски командир във филма от 1978 г. за Втората световна война "Сила 10 от Навароне".

Бърн, роден на 7 ноември 1943 г. в Лондон, започва телевизионната си кариера в началото на 60-те и 70-те години с роли в сериали като "No Hiding Place", "NET Playhouse", "New Scotland Yard" и "Thriller". Дебютът му в игралното кино (без да бъде посочен в надписите) е през 1963 г. във филма "The Crimson Blade", а сред последващите му филми са "Vampyres", "The Omen" (в който играе монах) и "Champions".

Активен през следващите десетилетия, Бърн се появява в редица високопрофилни филми през 90-те години, включително филма за Джеймс Бонд "Винаги ще има утре" и спорния филм на Брайън Сингър "Apt Pupil".

Театралната му кариера включва роли в Националната театрална трупа на Лорънс Оливие в "Олд Вик" през 60-те години, след което той участва в "Смъртта и девицата" в "Роял Корт", "Много шум за нищо" в Националния театър, "Бътли" в "Критериън", както и във "Вишнева градина", "Чайка", "Ромео и Жулиета", "Всички мои синове" и много други.

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