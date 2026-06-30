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Засега май е месецът на гонките: Статистиката на МВР изненадва

30 юни 2026, 16:14 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Засега май е месецът на гонките: Статистиката на МВР изненадва

Май месец засега води класацията по брой сигнали за гонки и рисково шофиране по българските пътища, става ясно от информация, предоставена на Actualno.com от пресцентъра на МВР. Тя съдържа данни от СДВР и Дирекция на "Национална система 112". През месец май са отчетени 246 сигнала за подобен тип опасно шофиране. Броят на постъпилите сигнали от началото на месец юни е 241. През месец април постъпилите сигнали са 161, през март – 127. За месец януари са регистрирани 83 сигнала, а през февруари - 73.

От 1 януари до 21 юни 2026 г в Националната система 112 са постъпили общо 931 сигнала, свързани с рисково шофиране, дрифтиане и гонки.

От пресцентъра на МВР уточняват, че е важно да се има предвид, че за едно и също събитие е възможно да са постъпили по няколко или множество сигнали. ОЩЕ: Дрифтирал пред полицаи: Глобиха шофьор и му взеха книжката

Разпределението по градове: В София са най-много

Най-голям е броят на тези сигнали за София град – 273, Пловдив – 85, Варна – 52, Бургас – 50, Стара Загора – 50 и Плевен – 40, следвани от областите Пазарджик – 39 сигнала, Софийска – 30, Велико Търново – 29 и Враца – 28.

По 23 сигнала за рисково шофиране са постъпили за областите Кюстендил и Монтана, по 21 за областите Благоевград и Хасково, по 18 за Видин и Шумен, по 16 за Габрово и Ловеч и по 15 за областите Добрич и Сливен.

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За областите Русе и Търговище са регистрирани по 14 сигнала. 11 са постъпилите сигнали за област Перник, 9 за област Силистра, 8 за област Ямбол и 7 за област Кърджали.

Най-малък е броят на постъпилите сигнали за дрифтове и гонки за областите Смолян и Разград, където са регистрирани по 3 сигнала за област.

Свършеното от МВР в последния месец

В рамките на специализираната полицейска операция, разпоредена от ръководството на МВР за периода от 24 май до 24 юни служителите на СДВР са санкционирали с актове 18 нарушители за рисково шофиране и нерегламентирани гонки и дрифтове (чл. 104б от Закона за движение по пътищата).

И в настоящия момент служителите на Столичната дирекция осъществяват денонощен контрол по отношение на водачи с рисково поведение на пътя. ОЩЕ: Полицията ще докладва скъпите коли на НАП: СДВР измисли начин за справяне с гонките

По-характерни случаи

МВР акцентират от случай на 13 юни, когато след подаден сигнал на тел. 112 за демонстративно шофиране от автомобили с шумна генерация в ж.к. „Люлин“, на паркинга на голяма търговска верига са насочени екипи на отделите „Пътна полиция“ и „Специализирани полицейски сили“-СДВР.

На място са установени 52 автомобила. Всички водачи на МПС са проверени и предупредени да спазват правилата за движение по пътищата.

В хода на проверката е установен автомобил, който е спрян от движение за недопустими конструктивни промени. Автомобилът е спрян от движение, а водачът е санкциониран с акт за административно нарушение.

Друг случай, който от МВР отчитат, е от 18 юни 2026 г. Около 3.00 ч. след получен сигнал за дрифтиращ автомобил в ж.к. „Младост“ на място е изпратен екип на отдел „Пътна полиция“. Водачът е установен - 19-годишна, с множество нарушения на Закона за движение по пътищата. Автомобилът й е спрян от движение за срок от 3 месеца, а тя – лишена от правоуправление за срок от 1 година. ОЩЕ: Дрифт в София завърши с тежка санкция за млада шофьорка

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МВР СДВР гонки Безопасно шофиране Национална система 112 Дрифтове авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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