Камион зърновоз изгоря напълно в Добричко

Товарен камион тип зърновоз е изгорял при пожар край разклона за село Енево, община Добричка, съобщиха от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Сигналът за инцидента е подаден на 30 юни в 17:31 часа в оперативния център на дирекцията. На място са изпратени два противопожарни автомобила с два екипа. Още: Тир с текстил изгоря на “Капитан Андреево“

При пожара камионът е унищожен напълно. По информация на пожарната превозното средство все още не е било натоварено със зърно, а огънят не е засегнал намиращите се наблизо житни масиви. За БТА директорът на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, комисар Дарин Димитров, посочи, че вероятната причина за пожара е късо съединение, възникнало в превозното средство. Още: Камион се самозапали, шофьорът му загина

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 195 сигнала за произшествия, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Ликвидирани са 123 пожара. Няма загинали и пострадали. Още: Горящо ремарке със скрап затруднява движението по АМ “Тракия“