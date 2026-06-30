Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой

В 11:23 часа във вторник е получен сигнал на 112 за инцидент с атракцион, дърпан от джет на плажа в Ахелой. Пострадали са трима души, родени 2008 година, граждани на Израел. Двама от тях са с охлузвания и са закарани в Медицински център в Слънчев бряг.

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Един от пострадалите е закаран със специализиран превоз в Шокова зала на многопрофилната болница в Бургас с контузия на главата и е в реанимация с фрактура на черепа. Джетът и дюшекът са иззети, а водачът на джета е задържан.

По данни на bTV обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност, отбелязват от транспортното министерство. Към момента няма данни дали концесионерът на плажа е бил информиран за нерегламентираната дейност, осъществявана на територията на концесията.

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Поради липсата на регистрация Изпълнителната агенция „Морска администрация“ не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това Агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия, посочват от транспортното министерство.

Водачът на джета, с който е теглено надуваемото съоръжение, ще бъде санкциониран като физическо лице, тъй като не разполага с необходимите документи за извършване на тази дейност. Ще бъде сезирана прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено Министерството на туризма за установеното нарушение.