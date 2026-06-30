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Само за ден: БАБХ откри близо 5 тона опасни храни

30 юни 2026, 12:49 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Само за ден: БАБХ откри близо 5 тона опасни храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. В София, при проверка на склад, са възбранени 331 кг храни (имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал), поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост. Издадено е разпореждане за възбрана на продуктите. На бизнес оператора предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Още: Негодни за консумация: БАБХ възбрани близо половин тон животински продукти

Насочени за унищожаване

Снимка БАБХ

Отново в София, при проверка на склад за търговия на едро, са установени 4 630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожаване. Предстои да бъде връчен АУАН.

В Пловдив е проверено предприятие за пакетиране на масло, където е издадено предписание за осигуряване на записи за междинно проследяване на партидите. Взети са проби от масло за лабораторно изпитване. Още: БАБХ е спряла над 277 т храни от трети държави през май

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В Бургас са извършени проверки в предприятие и склад. Издадени са предписания заради установено кръстосване на технологичните потоци и за условията на съхранение на сиренето. Взета е и проба масло.

БАБХ продължава проверките в страната с цел гарантиране безопасността на храните, тяхната проследимост и коректното етикетиране. Още: Скрити в автобуси, хванати на границата: БАБХ иззе над 2 т животински продукти

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БАБХ унищожение опасни храни изтекъл срок на годност
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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