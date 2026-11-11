Уж инвестирал на борсата: Мъж загуби 120 000 евро при онлайн измама

Поредната жертва на онлайн измама стана 63-годишен мъж от Разград. Това съобщиха от ОДМВР в града. Под предлог, че инвестира в борсови операции с цел реализиране на крупни финансови печалби, от юли до 10 ноември 2026 година въведеният в заблуждение мъж давал различни по размер парични суми, възлизащи общо на 120 000 евро. Още: Обещали й пратка с пари и ценности: Онлайн измамници измъкнаха 3000 лв. от жена

Средствата са превеждани по банкови сметки, а част от тях – давани в брой на ръка на непознати лица. За случая е уведомен дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство по чл.209, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК. Още: Фалшиво видео: Използваха лицето на Графа за онлайн измама, обещаваща лесни пари