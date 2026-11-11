"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем": Радев с първи призиви след трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)

"Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени от разследващите, но това няма да върне живота на загиналите. Изказвам съболезнованията си към всички опечалени, на които трагедията отне роднини и приятели." С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерския съвет в сряда в деня на национален траур в памет на единадесетте загинали при катастрофите на магистрала "Тракия".

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Гледката е ужасна. Нека всички най-сетне да шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисъла да печелим минути, ако загубим живота си? Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим и себе си. Мислете за хората, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата. Пътната безопасност започва от личната отговорност и предпазливост", обърна се към гражданите премиера Радев.

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Той благодари на лекарите, медицинските работници, полицаите, пожарникарите, доброволците и всички замесени в справянето с тежката ситуация след трагичните инциденти.

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Междувременно малко преди началото на заседанието на премиера и министрите стана ясно, че е задържан румънски гражданин, който е шофьор на тежкотоварен автомобил. Предполага се, че именно това е камионът, от който е тръгнала верижната катастрофа. От полицията в Ямбол заявиха, че румънският гражданин е задържан за срок от 24 часа.

Иначе разпитани са повече от 40 свидетели, но предстои да бъдат разпитани отново, защото са били в шок. Предстоят и множество експертизи. Разследването е за причиняване на смърт на множество лица, а наказанието е от 10 до 20 години затвор.

Междувременно магистралата вече е пусната за движение и в двете посоки.

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Задържан е румънски гражданин, който е шофьор на тежкотоварен автомобил. Предполага се, че именно това е камионът, от който е тръгнала верижната катастрофа. От полицията в Ямбол заявиха, че румънският гражданин е задържан за срок от 24 часа. Той е разпитан, но от полицията не уточниха какво точно е разказал. Заявиха обаче, че днес предстои повторен разпит. Тир с румънска регистрация е първото превозно средство във верижната катастрофа на АМ „Тракия“ Този камион най-вероятно се е движил много бавно или е навлизал от страничната лента, заявиха още от МВР. Областният управител отрече информацията, че минути преди катастрофата е имало обаждане на телефон 112 за ограничена видимост заради мъгла на автомагистралата. МВР за трагедията на "Тракия": Автомобилите падат в пелерина Това са двете основни новини, съобщени на съвместния брифинг тази сутрин на МВР, пожарната и областната управа. Магистралата вече е пусната за движение и в двете посоки.