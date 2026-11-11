"3 коли и камион минаха през поставените конуси": Първият полицай, пристигнал на "Тракия", разказа как е щял да бъде премазан

Първият полицай, пристигнал на мястото на верижната катастрофа на магистрала "Тракия", разказа за това как докато е опитвал да обезопаси мястото, за малко е щял да бъде премазан от преминаващи превозни средства, които не са се съобразили с поставената сигнализация.

"Вчера бях първият полицейски служител на мястото, който трябваше да затвори магистралата и да обезопаси района. С включени всички възможни светлини на служебния автомобил и поставени светлоотразителни конуси на четири пъти бях на косъм да бъда блъснат. Три автомобила и един камион преминаха покрай мен през поставените конуси, с изключително висока скорост, без да се съобразяват нито с ограничението, нито с гъстата мъгла. Няма да коментирам и факта , че някой от тях дори не спряха а си продължиха по пътя все едно нищо не се е случило", написа Иван Георгиев.

"Днес можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика, а някой колега да трябва да съобщи на семейството ми, че няма да се прибера", добави полицейският служител.

Още: Четирима от ранените в трагедията на "Тракия" остават в реанимация в Сливен с опасност за живота

"Докога ще караме така? Докога ще смятаме, че правилата важат само за другите? Докога ще бързаме толкова, че да не осъзнаваме, че няколко секунди невнимание могат да отнемат човешки живот? Докога ще търсим вината в другите , ще обвиняваме правителство , МВР, лошите пътни условия", попита той.

По думите му пътят не прощава самонадеяността, а физичните закони не се интересуват колко бързаме.

"Не искам съчувствие за себе си. Искам малко повече разум, отговорност и човечност зад волана. Пазете себе си и другите! Някой ви чака вкъщи! Съболезнования на близките на загиналите", завърши разказа си Иван Георгиев.

Следовател описа точно как мъглата е допринесла за катастрофата на "Тракия"