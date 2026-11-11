Първи арестуван за трагедията на "Тракия"

Тир с румънска регистрация се смята за първото превозно средство, което е станало парична за трагедията на магистралата. Това каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Разпитани са повече от 40 свидетели, но предстои да бъдат разпитани отново, защото са били в шок. Предстоят и множество експертизи. Разследването е за причиняване на смърт на множество лица, а наказанието е от 10 до 20 години затвор.

Междувременно стана ясно, че е задържан румънски гражданин, който е шофьор на въпросния първи тежкотоварен автомобил, от който тръгва катастрофата. От полицията в Ямбол заявиха, че румънският гражданин е задържан за срок от 24 часа.

Този камион най-вероятно се е движил много бавно или е навлизал от страничната лента, заявиха още от МВР. Областният управител отрече информацията, че минути преди катастрофата е имало обаждане на телефон 112 за ограничена видимост заради мъгла на автомагистралата.

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"Разпитани са повече от 40 свидетели. Предстои да бъдат разпитани обаче отново, защото хората са били в шок. Предстоят и множество експертизи. Това, което имаме като данни, като първопричина е единствено гъстата мъгла, която в един момент наистина става изключително гъста и води до рязко намаление на видимостта. Изследваме дали това е причина за рязкото намалена на скоростта на част от водачите на пътни превозни средства и в последствие това не е било съобразено с движещите се зад тях, за да се стигне до тази верижна реакция", каза Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол.

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