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Само в Сливен 70 души ще дарят кръв днес за ранените в катастрофите на АМ “Тракия“

11 ноември 2026, 10:26 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Само в Сливен 70 души ще дарят кръв днес за ранените в катастрофите на АМ “Тракия“

Втори ден продължава кръводарителската акция, организирана от Областната болница в Сливен в помощ на пострадалите при тежките катастрофи на магистрала “Тракия“, предаде БГНЕС. Само за днес са записани 70 души, като все още не е ясно дали екипите ще успеят да обслужат всички желаещи. Още: "3 коли и камион минаха през поставените конуси": Първият полицай, пристигнал на "Тракия", разказа как е щял да бъде премазан

През вчерашния ден през пункта за кръводаряване преминаха десетки доброволци, а от лечебното заведение увериха, че кампанията ще продължи, докато има интерес. По-рано днес от сливенската болница съобщиха, че и днес предстоят операции на ранените, но към момента не се налага транспортирането им в други болници. Още: "Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем": Радев с първи призиви след трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)

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Сливен ранени кръводаряване верижна катастрофа Тракия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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