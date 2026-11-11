Идеята за "виртуална скоба" пести време и нерви, но ето защо общината е с вързани ръце

Идеята за т.нар. "виртуална скоба" при платеното паркиране звучи повече от логично в 21 век, когато всичко е в телефона ни. Така вместо шофьорът да вика екип и да чака с часове на улицата, за да му свалят поставената скоба, той получава съобщение на телефона, плаща глобата дигитално и освобождава автомобила си от системата. Идеята е добра и получава подкрепа от Столична община. Проблемът е, че тя няма правомощията да я въведе с общинска наредба. За правните пречки и необходимата процедура алармира общинският съветник от ПП-ДБ София Симеон Ставрев.

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Бариери пред дигитализацията

Според Ставрев идеята е полезна и подкрепена от общинските съветници, но приемането ѝ на местно ниво бързо би паднало в съда поради три основни причини:

Забраната за ползване на зоната е принудителна мярка: Въвеждането на забрана за паркиране до заплащане на задължението представлява принудителна административна мярка. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), такива мерки се регламентират единствено със закон, а не с местна наредба. Към момента Законът за движението по пътищата (ЗДвП) дава на общините правото да ползват само две мерки – физическата скоба и репатрирането с паяк.

Финансовият статус на таксата: Сума, събирана за "отключване" без реално поставяне на физическо съоръжение, юридически се класифицира като глоба. Законодателството в момента позволява на общината да покрива чрез таксата за скоба единствено преките разходи по поставянето ѝ. Местната власт няма право самостоятелно да сътворява нови видове глоби.

Риск от отмяна в съда: Върховният административен съд (ВАС) вече неколкократно е отменял текстове от столичната наредба, с които общината е прекрачвала законовите си правомощия. Текст за "виртуална скоба", приет на местно ниво, би бил атакуван и съборен при първата жалба или протест от страна на прокуратурата.

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"Ако го направим с наредба, ще останат само похарчен обществен ресурс и излъгани очаквания на гражданите", посочва Ставрев.

Топката е в Народното събрание

Единственият законов път за промяна минава през парламента. В Народното събрание вече е внесен законопроект за изменение на ЗДвП, който дава именно такива правомощия на общините в цялата страна.

Засега обаче дигиталната реформа боксува на ниво комиси – по време на гласуването в парламентарната комисия по иновации и дигитална трансформация проектът получи едва 2 гласа "За" срещу 8 "въздържал се".

Общинските представители призовават народните представители от всички политически сили да гласуват необходимите текстове, за да спестят време и нерви на шофьорите, а контролът върху паркирането най-накрая да се премести от гаечния ключ към съвременните технологии.