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Държавният резерв дава 864 000 литра питейна вода на Козлодуй

11 ноември 2026, 10:41 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Държавният резерв дава 864 000 литра питейна вода на Козлодуй

Държавният резерв се включва в подкрепа на жителите на Козлодуй, където бедственото положение продължава заради проблеми с водоснабдяването. Агенцията ще предостави 864 000 литра бутилирана питейна вода, за да подпомогне населението с цел преодоляване на кризисната ситуация. Още: Заради високи количества на хром: Забраняват пиенето и готвенето с вода от чешмите в Козлодуй

Помощта се осигурява след искане от кмета на общината и решение на Министерския съвет. Водата ще бъде предоставена в 10-литрови разфасовки, а община Козлодуй ще организира транспортирането и разпределението ѝ сред засегнатите жители. Още: Държавата осигури извънредно питейна вода за Община Свищов

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Държавен резерв безводие питейна вода Козлодуй
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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