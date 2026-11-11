"Сърбия може да разчита на Унгария": Мадяр запазва традициите от времето на Орбан

„Сърбия може да разчита на Унгария. Новото ръководство на Сърбия може да разчита на Унгария. Ще бъдем до тях и ще им окажем помощ, независимо дали става въпрос за европейска интеграция, процес на присъединяване към ЕС или други въпроси. Ще се радвам, ако бъда сред първите, които ще посетят новото ръководство в Белград, или ако мога да ги поканя в Будапеща", каза унгарският премиер Петер Мадяр по време на вчерашната пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, предаде хърватската медия "Индекс".

Така на практика Мадяр запазва традициите от времето на Орбан за близки отношения със Сърбия.

Припомняме, че двете страни дори подписаха военно споразумение през 2025 г., а наскоро външният министър на Унгария обяви, че Будапеща има по един експерт във всяка столица на Западните Балкани. ОЩЕ: Унгарското влияние в Западните Балкани: Анита Орбан каза, че Будепаща има по един експерт във всяка столица

Паралел между случващото се в Унгария и Сърбия

Мадяр се изказа малко след като Александър Вучич призна поражението си на изборите.

„В Сърбия Александър Вучич призна поражението си. Студентската листа спечели абсолютно мнозинство на изборите. Започнаха празненства по улиците в цяла Сърбия. Звучи ли ви познато?“, написа Маджар в социалната мрежа X.

В изборната нощ той разговаря по телефона с представители на Студентската листа след победата им на парламентарните избори в Сърбия. Той ги поздрави за изборния им успех и им обеща подкрепата на Унгария, като разкри, че студентите са му казали, че победата му над Виктор Орбан им е дала сили по време на борбата им срещу правителството на Александър Вучич.

Унгарската партия „Тиса“ спечели парламентарните избори на 12 април, като спечели 141 от 199-те места, осигурявайки си мнозинство от две трети в унгарския парламент.

"Фидес" на Орбан, която управлява Унгария от 2010 г., спечели 52 места. Унгарският парламент встъпи в длъжност като министър-председател на 9 май. Неговата победа бележи края на дългогодишното господство на Орбан в унгарската политика. Мадяр водеше кампания, която наблягаше на борбата с корупцията, възстановяването на държавните институции и подобряването на отношенията с Европейския съюз. Орбан е изградил близки политически отношения с Александър Вучич по време на управлението си. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?