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Карик чака съдбата си, Манчестър Юнайтед вече е близо до договор с неговия заместник

11 ноември 2026, 10:51 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Карик чака съдбата си, Манчестър Юнайтед вече е близо до договор с неговия заместник

Манчестър Юнайтед е все по-близо до привличането на Маурисио Почетино за нов мениджър на отбора. Според последната информация на Sky Sports английският гранд е напреднал в разговорите за назначаването на аржентинеца, който в момента е селекционер на националния отбор на САЩ. Подобен ход обаче зависи от бъдещето на Майкъл Карик, за когото все още няма окончателно решение, въпреки нарастващите очаквания за уволнение. 

Манчестър Юнайтед е близо до споразумение с Почетино

Според Sky Sports ръководството на "червените дяволи" е близо до постигането на договорка с бившия наставник на Тотнъм, Челси и Пари Сен Жермен. Почетино е готов да поеме отбора, ако клубът реши да се раздели с Карик. Аржентинецът подписа нов договор с Американската футболна федерация през август, който го обвързва с националния отбор до 2030 година.

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Майкъл Карик

За да го привлече, Манчестър Юнайтед ще трябва да плати компенсация от приблизително 7 милиона паунда. Според английската медия сумата няма да представлява сериозна пречка пред назначението.

Съдбата на Карик се решава в Монако

Днес, 11 ноември, изпълнителният директор Омар Берада и спортният директор Джейсън Уилкокс трябва да се срещнат със съсобственика сър Джим Ратклиф в Монако. Очаква се основната тема на разговорите да бъде бъдещето на Майкъл Карик, след като Юнайтед се свлече до 18-ото място във Висшата лига. 

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Според BBC двамата директори са склонни да препоръчат освобождаването на наставника. Въпреки напрежението Карик се е явил на тренировъчната база в Карингтън в сряда сутринта и продължава да изпълнява задълженията си.

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Манчестър Юнайтед Майкъл Карик
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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