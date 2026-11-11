В стабилно състояние са 9 от ранените, лекувани във ВМА-Сливен. Двама ще бъдат откарани в София

Деветимата пострадали при тежкия пътен инцидент на автомагистрала “Тракия“ вчера, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА), са в стабилно общо състояние. Още: Четирима от ранените в трагедията на "Тракия" остават в реанимация в Сливен с опасност за живота

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА за продължаване на лечението. Останалите седем пострадали продължават лечението си в МБАЛ – Сливен към ВМА. Още: Само в Сливен 70 души ще дарят кръв днес за ранените в катастрофите на АМ “Тракия“