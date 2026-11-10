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Този път албански: БАБХ спря 4,6 тона чушки с пестициди

10 ноември 2026, 16:10 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels
Този път албански: БАБХ спря 4,6 тона чушки с пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пипер от Албания с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Пратката с общо количество 4 608 кг. Връчено е разпореждане за насочване за унищожаване. При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Още: БАБХ отново върна на Северна Македония ябълки с пестициди, този път 19 тона

Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар. Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ - 0700 12 299 или през онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията. Припомняме, че само през отминалите два месеца БАБХ на два пъти спря тонове чущки с пестициди от Северна Македония. Още: Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

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Чушки БАБХ Пестициди опасни храни
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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