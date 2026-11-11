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Управляващите не позволиха изслушване в парламента за катастрофата на "Тракия"

11 ноември 2026, 10:40 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите не позволиха изслушване в парламента за катастрофата на "Тракия"

Парламентът отхвърли предложенията за изслушване на министри и представители на институциите във връзка с тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха най-малко 11 души, а близо 50 бяха ранени. Депутатите не приеха и искането на "Възраждане" за изслушване на енергийния министър и председателя на КЕВР за състоянието на "Топлофикация София".

Предложенията за включване на изслушванията в дневния ред бяха представени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Искането за изслушване във връзка с катастрофата беше подкрепено от ГЕРБ, ДПС, "Продължаваме промяната" и "Възраждане", но депутатите от "Прогресивна България" се въздържаха. При последвалото прегласуване предложението отново не събра необходимата подкрепа.

От "Възраждане" настояха да бъдат изслушани министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Александър Тодоров. Те трябваше да представят информация за причините за тежката катастрофа, станала на 10 ноември 2026 г. Още: В стабилно състояние са 9 от ранените, лекувани във ВМА-Сливен. Двама ще бъдат откарани в София

От "Демократична България" не участваха в гласуването с аргумента, че е твърде рано за подобно изслушване, тъй като инцидентът е станал едва предишния ден, все още няма достатъчно информация, а днес е обявен национален траур в памет на загиналите.

Дебатът

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"Всички в тази зала искаме обстоятелствата, свързани с катастрофата, да бъдат изяснени. Нашата група не участва в това гласуване, защото днес не е денят за това. Днес е ден на траур и смятам, че трябва да бъде събрана допълнителна информация, да бъдат изслушани допълнителни лица, но нека това да стане другата седмица и с подписите на всички парламентарни групи", заяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Председателят на парламента Михаела Доцова потвърди, че въпросът е бил обсъден на председателски съвет. По думите ѝ депутатите са се обединили около аргумента, че денят трябва да премине в смирение и че е необходимо време, за да бъдат събрани достатъчно данни за по-обективно изясняване на причините за катастрофата.  Още: Първи арестуван за трагедията на "Тракия"

Междувременно депутатите отхвърлиха и предложението на "Възраждане" за изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски за състоянието на "Топлофикация София". 

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за техническото и финансовото състояние на дружеството, последиците от авариите и плановите ремонти за абонатите, растящите задължения на компанията, както и контрола, упражняван от Министерството на енергетиката и КЕВР.

Вместо това депутатите приеха предложението на Доцова точка пета от дневния ред да бъде първото четене на промените в Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектите са внесени от "Демократична България", "Възраждане" и Министерския съвет и са част от пакета с изменения в данъчните закони, разгледани предишния ден от бюджетната комисия.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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