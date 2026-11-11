Тръмп и търговският му министър били предупредени отдавна, че шефът на Nvidia е във връзка с потенциална китайска шпионка

На министъра на търговията на САЩ Хауърд Лутник е била изпратена строго секретна бележка, предупреждаваща за връзката на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг с подозираната китайска шпионка Алис Хуанг, съобщават пред американското издание Axios няколко запознати източника. Лутник ръководи агенцията, натоварена със задачата да не допуска чувствителна американска технология да попадне в ръцете на геополитическите противници на Щатите. Предупреждението, ако наистина е вярно, повдига въпроси относно това как министерството е преценило потенциалните рискове за сигурността, когато е одобрило продажбата на съвременни чипове на Nvidia на организации, свързани с Китай.

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Според вестник The New York Times държавният секретар Марко Рубио е ръководил изготвянето на бележката, в която подробно се описва извънбрачната връзка на Дженсън Хуанг с Алис Хуанг, за която служители на американските разузнавателни служби смятат, че е китайски агент.

И Тръмп е бил предупреден

Тази бележка се основава на данни от наблюдението на Алис Хуанг и разследване за контрабанда на чипове в нейната компания Megaspeed, като е била разпространена преди посещението на президента Доналд Тръмп в Китай от 13 до 15 май тази година.

Рубио също така е предупредил Тръмп директно на борда на Air Force One преди спирката за презареждане в Анкъридж, щата Аляска, където Дженсън Хуанг се е присъединил към делегацията. Първоначално той не е бил поканен да участва, посочва The New York Times.

На 14 май Reuters съобщи, че Министерството на търговията е дало разрешение на около 10 китайски компании да закупят чипове H200 на Nvidia. Някои разрешения за износ са били издадени преди предупреждението. Nvidia разкри през февруари, че е получила лиценз за износ на H200, а Хуанг заяви пред Axios през март, че компанията разполага с лицензи, обхващащи китайски клиенти.

Не е ясно как тези разрешения в крайна сметка са се превърнали в продажби, тъй като китайското правителство е спряло част от дейностите по закупуване на чипове въпреки разрешенията от САЩ.

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Според множество медии Megaspeed е закупила чипове на Nvidia на стойност милиарди долари. Тръмп заяви в понеделник, че е възможно служители от разузнаването да са му го показали, но той не си спомня. „Със сигурност това не ми е направило особено впечатление", бяха думите му. Министерството на търговията на САЩ засега мълчи, отчита Axios.

Снимка: Дженсън Хуанг, Getty Images

Дженсън Хуанг, Алис Хуанг, Nvidia и как Китай е получил позволение да купува AI чипове

Nvidia беше разтърсена от скандала, като загуби около 1 трилион долара от пазарната си стойност, откакто NYT за първи път съобщи за връзката на Дженсън Хуанг с Алис Хуанг, въпреки че част от този спад настъпи и след като на междинните избори демократите спечелиха с огромно мнозинство. Те обещаха да забавят разширяването на центровете за данни за изкуствен интелект.

Почти ежедневно продължават да излизат нови разкрития относно начина, по който администрацията е подходила към връзката на главния изпълнителен директор на Nvidia. Законодатели и от двете партии обещаха разследвания и поискаха повече информация, включително показания при закрити врата от Дженсън Хуанг следващата седмица.

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Водещи демократи от Комисията по външни работи на Камарата на представителите също поискаха отговори от Лутник относно одобренията на администрацията за чипове, „включително за компании с тревожни връзки с Китай и на фона на тревожни съобщения за потенциални връзки на китайските разузнавателни служби с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг“.

Това се вижда в писмо от понеделник с автори демократичните членове на Комисията по външни работи на Камарата на представителите. То дойде в момент, когато лидерите на Конгреса се готвеха да бъдат информирани от представители на разузнавателните служби. Брифингът на разузнавателните служби трябваше да бъде фокусиран върху Иран. Само че демократите и републиканците поискаха да зададат въпроси на Джон Ратклиф - директора на ЦРУ, и на Джей Клейтън - директора на Националната разузнавателна служба, относно шпионин на китайското Министерство на държавната сигурност, който е поддържал близки отношения с главния изпълнителен директор на Nvidia.

В писмото депутатите Гейб Амо от Роуд Айлънд, Грегъри Мийкс от Ню Йорк и Сидни Камлагър-Доув от Калифорния поставят под въпрос решението на Министерството на търговията да разреши износа на съвременни компютърни чипове. „Не можете да твърдите, че защитавате американското лидерство в областта на изкуствения интелект, докато позволявате най-съвременната ни технология да попадне в ръцете на стратегически конкурент. Националната сигурност трябва да има предимство пред корпоративните цели за продажби", пишат законодателите, цитирани от The New York Times.

Те цитират и статия на NYT, според която Алис Хуанг - бивш ръководител в Megaspeed, е работила за най-голямата китайска разузнавателна агенция. Megaspeed е компания за центрове за данни със седалище в Сингапур. Тя е закупувала чипове на Nvidia и е изграждала центрове за данни в Югоизточна Азия, които са били използвани от китайски компании като Alibaba.

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В писмото се цитира и репортаж на медията за това, че Министерството на търговията е одобрило лицензи, позволяващи продажбата на съвременни чипове за изкуствен интелект на китайски компании, свързани с правителството в Пекин, военни подизпълнители и фирми, подложени на санкции.

„Позволението Китай да придобие съвременни американски чипове за изкуствен интелект излага на риск националната ни сигурност“, пишат законодателите. „Тези чипове осигуряват изчислителните възможности, които ще определят бъдещето на изкуствения интелект, военната модернизация и икономическата конкуренция".

Снимка: Дженсън Хуанг, източник: Nvidia

В неделя управителният съвет на Nvidia обяви разследване относно връзката на Алис Хуанг с главния изпълнителен директор на компанията. Дженсън Хуанг, във видеообръщение към служителите на Nvidia, призна, че е имал извънбрачна връзка. Той ще продължи да ръководи компанията, докато тече разследването.

В допълнение към разследването на Nvidia се засилват и разследванията в Конгреса. Републиканците в три ключови комисии поискаха Дженсън Хуанг да се яви на закрито изслушване, за да отговори на въпроси относно връзката му с Алис Хуанг и евентуално изтичане на чувствителна информация.

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Лица, запознати с данните на американските разузнавателни служби, твърдят, че Алис Хуанг е била шпионин на китайското Министерство на държавната сигурност, на която е била възложена задачата да събира информация за разработката на най-модерни чипове за изкуствен интелект от Nvidia и да помогне на Китай да получи достъп до тази технология. Правителството на САЩ е блокирало продажбата на най-модерните чипове на Nvidia в Китай – забрана, срещу която шефът на Nvidia публично се е противопоставил.