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Зам.-министър: У нас няма автоматизирана информационна система за предупреждение на шофьорите

10 ноември 2026, 19:22 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Зам.-министър: У нас няма автоматизирана информационна система за предупреждение на шофьорите

Всеки път, след такива големи трагедии като катастрофата на „Тракия”, се търси взимането на мерки. Това каза бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на „Денят на живо”. Той коментира думите на Иван Демерджиев, че няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват пътната обстановка, и пътните полицаи, че такава се изгражда в момента, както и че липсват информационни табла, които да подават данни на шофьорите. Гунев посочи, че практически такава комуникационна система няма. По думите му системата не е автоматизирана и не може да покрива критични участъци от пътната инфраструктура.

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Гунев посочи, че е имало опити такава система да бъде изградена във времето, но такава не се е случила, а сега кабинетът е направил заявка, че това ще бъде свършено.

Бюджетът за 2027 година

Гунев смята, че не е било редно при увеличението на заплатите да има разделение по сектори. И даде пример, че ще има ръст на месечните възнаграждения за учителите, но не и за полицаите.

Той каза още, че заплатите в МВР са скочили рязко между 2024 и 2025 година с близо 50%, като държавата тогава не е имала тези средства. Следователно те са взети назаем, допълни Гунев. Също така отбеляза, че не се планира намаляване на броя на заетите в сферата, нито пък намаление на заплатите, а това означава нов заем.

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"Намаляването на броя на хората ще доведе до липси и недостатъци в различни области, освен ако не се направи с други инвестиции - по-добри системи, оптимизиране на структури и други, а такива неща също не се планират", допълни още бившият зам.-вътрешен министър. Той подчерта, че идеята е да бъдат пенсионирани служители, навършили съответната възраст.

Визитата на Урсула фон дер Лайен у нас

По отношение на визитата на Урсула фон дер Лайен Гунев каза, че фокусът е бил сигурността, а Европейската комисия е добавила „скромни суми” за изграждането на Черноморски център за сигурност. Той е на мнение, че въпросният център няма да допринесе съществено за сигурността на региона.

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Гунев коментира още темата за мигрантите. Той смята, че страната ни е спокойна, тъй като липсва мигрантски натиск, което дава възможност да се направят някои реформи. Също така отбеляза, че мигрантите нямат желание да остават у нас.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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