Румен Миланов: Основната задача на пътния контрол е да помага на водачите, след това идват санкциите

„Аз чух и разбирам и институционалната позиция, и институционалното говорене, но за мен основната причина е несъобразената скорост. Несъобразената скорост в условията на мъгла е още по-коварна. Освен намалената видимост заради мъглата, която може да е 80 метра, а може и 60, тук оценката е доста относителна“, коментира в предаването „Лице в лице“ генерал Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“, бивш шеф на КАТ, одитор по пътна безопасност, строителен инженер. А докторската му дисертация е на тема пътно трасе и безопасност на движението.

„Но има и нещо друго – състоянието на пътната настилка. За разлика от ситуацията след дъжд, когато платното е влажно и прахът е отмит, при мъгла, особено такава през ноември, влагата и прахът остават върху настилката. Това веднага намалява коефициента на сцепление. Това е моето разбиране и твърдение, основано на опита ми. Според мен то се потвърждава от деформациите, които виждаме по автомобилите. Вижте какви значителни деформации има, какви са пораженията по камионите и останалите превозни средства“, заяви той.

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„При добро състояние на пътната настилка и движение с ниска скорост подобни последици не би трябвало да настъпят. Така че тук изключително важна е ролята на човека зад волана. Когато дойдат автономните автомобили, сигурно аз няма да ги доживея. Тогава може би нещата ще бъдат различни. Но в случая, наред с отговорността на институциите, човекът е факторът, който трябва да се грижи за собствената си безопасност“, посочи експертът.

Според него всички коли, участвали в инцидента, са се движили с такава висока скорост. „Това са огромни опашки от коли, които са смачкани и унищожени. Това е целият поток. И когато едно от превозните средства в този поток намали скоростта, останалите вече попадат в конфликтна ситуация“, посочи Румен Миланов.

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А някой от шофьорите се е разсеял, за да види какво се случва в другото платно. Започнаха и други въпроси, включително и за единна система, за която се твърди, че е трябвало да бъде завършена още през 2020 г. срещу някакви 7–8 милиона. До 2020 г. е трябвало да бъде готова, но я няма нито тогава, нито през 2026 г. На тези светлинни табла трябва да получаваме информация за скоростта, с която трябва да се движим, за опасностите, рисковете, температурата, влажността на въздуха.

„В почти всички новопостроени магистрали, поне през последните десет години, ако не и повече, има проектирана и изградена инфраструктура за така наречената интелигентна транспортна система. Тя трябва, в зависимост от трафика, пътните условия и други фактори, да подава съответните сигнали към водачите. Обаче такива табла до този момент няма. Така беше и на „Струма“, така е и сега на „Тракия“. Тези въпроси някак си са оставени на заден план“, коментира експертът.

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„Паралелно с това подобна система ще направи и пътния контрол по-ефективен. Защото, ако има мъгла и се установи, че тя е в определен участък, трябва да се има предвид, че това е доста променливо атмосферно явление. Мъглата се мести, а плътността ѝ е различна.

Тогава в тези зони патрулът може да отиде и да подаде сигнал за внимание. Това също ще помага за намаляване на скоростта и ще помага на разумните шофьори. На неразумните няма кой да помогне, но на разумните може. А те всъщност съставляват масовия поток“, посочи още той.

Миланов посочи, че е имало и по-тежки трагедии – по негови данни най-голямата трагедия е била с един автобус по пътя Миланово–Бов. Загинали са 38 души. „Това е трагедия и трябва да я разглеждаме с необходимата сериозност и отговорност. Оставката няма да реши въпроса според мен. Това го коментирам не само по случая с господин Демерджиев или с господин Шишков. Няма значение кой ще е. Оставката няма да реши проблема. Той се решава с организация и изпълнение на поставените задачи“, коментира експертът.

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„Идеята за този център, който да обедини усилията на тол системата и на пътния контрол, според мен е много позитивна. Това е сериозна крачка като идея, но въпросът е кога и как ще я реализираме във времето. Ето тук е възловият момент. Иначе идеята е добра и правилна. Оттам нататък ще се управлява по-ефективно пътният контрол. И отново се връщам към основната тема. Първата и основна задача на пътния контрол е да помага на водачите, а след това тези, които не спазват правилата, да бъдат санкционирани. Не обратното. И това не е нещо новo”, посочи той.

„Трябва да ви кажа, че има и парадоксални наказания. Сега не искам да навлизам в подробности за проекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Ще има парадоксални наказания, които сигурно трябва да бъдат коригирани. Например, ако сте без свидетелство за управление или нямате застраховка „Гражданска отговорност“, ви лишават от право да управлявате и спират автомобила от движение. Защо“, коментира Румен Миланов. „Все се моткаме да направим йерархията на тежестта на нарушенията“, заяви той.