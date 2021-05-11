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В „Г-8“ обмислят съдебно дело срещу бизнесмена Павел Стоименов

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В „Г-8“ обмислят съдебно дело срещу бизнесмена Павел Стоименов
Снимка: Ива Иванова / Аctualno.com
Съдружниците в търговското дружество „Г- 8“ обмислят дали да потърсят правата си по съдебен път, обяви по БНР зърнопроизводителят Цветан Берберов, партньор в дружеството.

Берберов е категоричен, че не познава агробизнесмена Павел Стоименов, който вчера обяви пред Комисията за ревизия на досегашното управление, че картел на име Г-8 под ръководството на Иван Ангелов от фирма „Градус“ е упражнявал натиск върху бизнеса му.

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„Г-8“ е търговско дружество с близо 11-годишна история, съставено от 11 съдружника. Това нещо може да се провери от Търговския регистър. И името на г-н Иван Ангелов не фигурира в него. Ние нямаме нито пряка, нито косвена връзка с г-н Ангелов. Това е уронване авторитета на едно търговско дружество. Ние ще се допитаме до юристи“, каза Берберов.

Actualno.com

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