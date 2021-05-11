В „Г-8“ обмислят съдебно дело срещу бизнесмена Павел Стоименов

Какво мислите за Комисията по ревизията на Мая Манолова?

Добре, че беше създадена, да се види какво е правил Борисов

Пълен фарс - никакви документи не се видяха, само голи твърдения, а Манолова помпа рейтинг

Не трябваше да я има, но като няма прокуратура, се налага да има такива комисии

Не мога да преценя