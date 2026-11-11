Жълт код за силен вятър. Времето утре - 12 ноември 2026 г. (КАРТА)

На 12 ноември 2026 г. е обявен жълт код за силен вятър в голяма част от страната. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София - около 9°. Утре облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Силен вятър и в планините

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

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Мъгла по Черноморието

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Карта: НИМХ

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