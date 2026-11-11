В Италия: Никола Цолов не е вариант за резервната скамейка, но всичко сочи към нов договор за Лоусън

Във Формула 1 времето тече по съвсем различен начин в сравнение с ежедневието. Ето защо и за пилотите става от решаващо значение да си осигурят договор възможно най-скоро. И често представянето на пистата може да не е достатъчно. Особено ако става дума за семейството на Ред Бул, като този път вниманието е насочено към дъщерния отбор Рейсинг Булс, където избират между Лиам Лоусън и Никола Цолов. По този повод италианското издание "Automoto" излезе с обширен материал, с който проследи ситуацията и определи шансовете на двамата пилоти за сезон 2027.

Борбата за второто място в Рейсинг Булс продължава

Сезонът на Лиам Лоусън с отбора от Фаенца се оказа едно постоянно крещендо. След разочарованието от миналата година, когато беше изгонен от Ред Бул още преди да са минали две състезания, новозеландецът си нави ръкавите и възстанови връзката си с отбора. В момента той заема 9-о място в класирането при пилотите и дава решаващ принос в борбата при конструкторите, където Рейсинг Булс се движи на пета позиция, зад Макларън, и се налага в сърцевината на средната част на класирането. Това е ценен успех, тъй като крайното класиране определя приходите и бюджета, с които отборът ще разполага за следващия шампионат.

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Въпреки тези резултати, бъдещето му във Формула 1 остава напълно несигурно. След години, през които младите таланти се мъчеха да разгърнат потенциала си в Милтън Кийнс, ръководството отново се изправя пред класическия проблем на избора. До Макс Верстапен младият Исак Хаджар потвърди, че е солидна надежда за бъдещето на англо-австрийския отбор, като поднови договора си до 2027 година. В Рейсинг Булс, от друга страна, Арвид Линдблад доказа в дебютния си сезон, че разполага със скоростта и изобретателността, които бяха очаровали Хелмут Марко при влизането му в Академията, до такава степен, че го накараха да го определи като "новия Верстапен". За британския пилот това са само първите стъпки в кариера, която е обречена да го превърне в главен герой.

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И точно тук Рейсинг Булс се оказва на кръстопът. От една страна имаме сигурността, че Лиам Лоусън е стабилен избор, а от друга - изгряващата звезда Никола Цолов, който вече не може да чака. Удължаването на договора на новозеландеца все още не е финализирано именно заради присъствието на българина, който се бори за това място. От чисто логическа гледна точка за отбора от Фаенца би било естествено да остави Лоусън за следващата година, но по високите етажи в Милтън Кийнс приоритетите се определят от различни динамики. Рейсинг Булс е създаден като школа за подготовка на пилотите на бъдещето в духа на Ред Бул. И Лоусън, въпреки изключителните си представяния през тази година, вече е изчерпал шанса си в първия отбор.

"В Ред Бул искат да тестват Цолов възможно най-скоро"

След като изгуби шанса си едва след два Гран При, изглежда малко вероятно той да бъде предпочитаният избор в бъдеще, ако Хаджар се премести другаде или Верстапен не продължи след изтичането на договора си през 2030 година. Желанието на отбора от Фаенца да задържи Лиам като еталон за измерване на напредъка на Линдблад и за насочване на техническото развитие благодарение на по-големия му опит би било почти безсмислено. За Ред Бул, в крайна сметка, Рейсинг Булс остава развъдник на таланти, а оставянето на фигура като Цолов на резервната скамейка не е вариант, който се харесва на ръководството. В Милтън Кийнс е напълно логично да искат да тестват възможностите му възможно най-скоро, за да разберат как би се адаптирал към най-елитната серия. Но всичко сочи, че преди Лас Вегас Лиам Лоусън ще може да си отдъхне с подписан договор в джоба.