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Полицията издирва кой разля гориво по АМ “Струма“

11 ноември 2026, 15:14 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полицията издирва кой разля гориво по АМ “Струма“

Полицията в Перник продължава да издирва превозното средство, от което е изтекло гориво по АМ “Струма“. Разливът доведе до временно ограничаване на движението по-рано. Три автопатрула на Областната дирекция на МВР остават в участъка между тунел “Мало Бучино“ и отклонението за Старо село, за да следят за безопасното преминаване на автомобилите. Това съобщиха от полицията. За установяване на причинителя на разлива са предприети множество оперативно-издирвателни и проверочни действия. Уведомени са съседните областни дирекции на МВР, а полицейски екипи от Перник са обходили населени места в района на автомагистралата в опит да открият превозното средство, от което е изтекло горивото. Още: Разлив спира движението по магистрала "Струма" (ВИДЕО)

Пътят е почистен

От ОД на МВР - Перник посочиха, че след получаването на сигнала и временното спиране на движението пътната настилка е почистена и обработена многократно срещу хлъзгане. Действията са предприети в координация с останалите компетентни служби. По време на обезопасяването на участъка е било осигурено засилено полицейско присъствие. Автопатрули са съпровождали и регулирали движението, като са насочвали шофьорите да преминават с намалена скорост и без изпреварване.

Снимка БГНЕС

Полицейски екипи са наблюдавали трафика и от аварийната лента. След възстановяването на движението три патрула са останали на място, за да контролират спазването на правилата и да реагират при възникване на рискови ситуации. Още: Възстановиха движението по АМ "Струма", спряно заради разлято гориво

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От полицията призовават да се шофира с повишено внимание в района, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат необходимата дистанция между автомобилите. По-рано днес от МВР информираха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-ия километър на автомагистралата временно се спира движението на тежкотоварните автомобили, а леките автомобили се пренасочват през село Мало Бучино по АМ „Струма“ в посока Перник. Още: Изцяло ново трасе: Вече е ясно откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле

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Пътна полиция АМ Струма затруднено движение разлято гориво
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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