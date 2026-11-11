Учени: Африка измества Испания и Португалия всяка година

Иберийският полуостров, дом на Испания и Португалия, бавно се върти по посока на часовниковата стрелка под влиянието на тектоничните сили на Африканската плоча. Това движение е противоположно на въртенето, характерно за предишния етап от геоложката история на региона, според Futura-sciences. Двете големи тектонични плочи се сближават с около 4–6 мм годишно, докато самото ротационно изместване по краищата на полуострова е около 1–2 мм годишно.

Какво се случва с Испания и Португалия под влиянието на Африканската плоча?

Ново проучване на международен екип от учени, публикувано в списанието Gondwana Research, се основава на анализ на сателитни геодезически измервания и данни за земетресения. Изследователите са изследвали движенията на земната кора и напреженията, действащи върху нея, за да реконструират настоящия модел на деформации в региона.

В публикацията се обяснява, че Средиземно море се намира на кръстопътя на няколко литосферни плочи, които взаимодействат помежду си в продължение на десетки милиони години. Голяма част от съвременния ландшафт се е образувал в резултат на алпийската орогенеза преди приблизително 90 милиона години, в края на периода Креда. По това време Средиземно море в сегашния си вид все още не е съществувало. Вместо това част от този регион е била заета от океана Тетис.

„С отварянето на Северния Атлантик, Африканската плоча промени посоката си и започна да се сближава с Евразия. Океанската кора потъна в зони на субдукция, постепенно затваряйки океана Тетис. В крайна сметка, преди 30 милиона години, този процес доведе до сблъсъка на Африка и Европа, образувайки Алпите“, се казва в статията.

В Европа тектоничната реорганизация е засегнала не само Алпите, но и Иберийския полуостров, пише изданието. Преди отварянето на Атлантическия океан територията, която по-късно ще стане Испания и Португалия, е била свързана със сушата, която днес образува западното крайбрежие на Франция.

С отварянето на Северния Атлантик, Иберийският блок постепенно се отделя от Евразия. Формирането на океанска спредингова система по протежение на днешната континентална граница на Франция улеснява отварянето на Бискайския залив.

Новообразуваната Иберийска микроплоча започна да се измества на югозапад, като едновременно с това се въртеше обратно на часовниковата стрелка. По-нататъшното взаимодействие със съседните плочи я избута с приблизително 200 километра на изток, приближавайки я до сегашното ѝ положение.

В крайна сметка, Алпийската орогенеза избута Иберийския блок към европейския континент, което доведе до образуването на Пиренеите, планинската верига, която сега разделя Испания от Франция.

Въпреки че основните характеристики на този тектоничен пейзаж вече са се оформили, движенията не са спрели. Според Асиер Мадариет, изследовател в Университета на Страната на баските, Африканската и Евразийската плоча все още се приближават една към друга със скорост от приблизително 4–6 милиметра годишно.

Разбирането как тази конвергенция влияе на Иберийския полуостров обаче е трудно. Границата между Африка и Евразия е сравнително ясно определена в Атлантическия океан и близо до Алжир, но на юг от Испания и Португалия тя става значително по-сложна.

Иберийският полуостров сега се върти в обратна посока. Гибралтарската дъга, извита геоложка структура, която се простира около Гибралтарския проток, се намира в особено сложна деформационна зона между Африка и Евразия, отбелязва документът.

За да разберат по-добре процесите, протичащи по тази граница, учените комбинираха сателитни геодезически измервания с данни за земетресения. Чрез анализ на движенията на земната кора и напреженията, действащи върху нея, те реконструираха съвременните модели на деформация в региона.

Резултатите показват бавно въртене по часовниковата стрелка на Иберийския полуостров. Това движение е особено силно изразено в западната и югозападната му част. То се различава от въртенето обратно на часовниковата стрелка, което е характеризирало предишната геоложка история на полуострова.

Отбелязва се, че това движение е свързано с по-нататъшното сближаване на Африка и Евразия. Западно от Гибралтарския проток, Африканската плоча предава компресионни сили към границата на Иберийския блок. По-на изток, част от тази деформация се компенсира от земната кора на Гибралтарската дъга и околния регион Алборан.

Както се подчертава в изданието, резултатите от това проучване помагат на учените да разберат по-добре активните тектонски структури на границата между Европа и Африка. Освен това, те биха могли да формират основата за по-нататъшно проучване на активните разломи и по-точна оценка на опасността от земетресения в региона, особено в Пиренеите.

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