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Отписаха Новак Джокович от "битката" за 25-а рекордна титла от Големия шлем

11 ноември 2026, 15:56 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отписаха Новак Джокович от "битката" за 25-а рекордна титла от Големия шлем

Легендата на тениса Новак Джокович преживява много труден период в кариерата си. На 39-годишна възраст сърбинът приключи сезона далеч от върха, затруднен от физически проблеми и няколко ранни отпадания, които, както е известно, му костваха мястото във финалите на АТП. Този спад накара някои наблюдатели да се запитат дали той все още е в състояние да спечели още една титла от Големия шлем. Стив Джонсън, например, е особено песимистичен за шансовете на рекордния носител на "мейджър" трофеи.

Стив Джонсън: Не мисля, че Джокович има силите да направи това

В интервю за подкаста "Nothing Major" тази седмица бившият американски тенисист заяви, че се съмнява, че Джокович ще добави 25-та титла от Големия шлем към колекцията си. Коментарите му дойдоха дни след като сърбинът загуби с 1:2 (2-6, 6-3, 6-3) от Ринки Хиджиката във втория кръг на Мастърс-а в Париж. Това поражение сложи край на надеждите му да се класира за финалите на ATП и го остави на 12-то място в класацията с 2 940 точки. Това е първият му пропуск да се класира за събитието в края на сезона от 2017 година насам, когато контузия в лакътя съкрати сезона му.

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Новак Джокович

Разумът на Джонсън започва с конкретно число. Последната голяма титла на Джокович е от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, 828 дни преди подкаста от тази седмица. Оттогава насам той загуби два финала от сериите Мастърс 1000 и един финал от турнир от Големия шлем - Australian Open 2026. Това, което издига мнението на Джонсън над обичайния песимизъм, е една структурна забележка относно схемите на жребия. След Уимбълдън, където Джокович загуби от Яник Синер на 1/2-финала, Джонсън заяви в същия подкаст: "Да победи Яник Синер и Александър Зверев или Синер и Карлос Алкарас? Просто не мисля, че има силите за това." На 39 години да се изправи срещу двама от тази група в последния уикенд на турнир от Големия шлем е точно това, което се изисква за спечелването на титлата.

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Сезонът през 2026 година все още крие достатъчно фактори, които да усложнят тази преценка. Джокович стигна до финала на Australian Open, класира се в 1/4-финалите на Уимбълдън и през сезонаа победи Синер, Даниил Медведев и Зверев. Той спечели и турнира в Китай през октомври – 102-рата титла в кариерата си. Това не е играч, който е спрял да се състезава. Това обаче е играч, който не е издържал седем мача на турнир от Големия шлем срещу настоящите четирима най-добри.

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Новак Джокович Стив Джонсън
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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