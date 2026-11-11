Отписаха Новак Джокович от "битката" за 25-а рекордна титла от Големия шлем

Легендата на тениса Новак Джокович преживява много труден период в кариерата си. На 39-годишна възраст сърбинът приключи сезона далеч от върха, затруднен от физически проблеми и няколко ранни отпадания, които, както е известно, му костваха мястото във финалите на АТП. Този спад накара някои наблюдатели да се запитат дали той все още е в състояние да спечели още една титла от Големия шлем. Стив Джонсън, например, е особено песимистичен за шансовете на рекордния носител на "мейджър" трофеи.

Стив Джонсън: Не мисля, че Джокович има силите да направи това

В интервю за подкаста "Nothing Major" тази седмица бившият американски тенисист заяви, че се съмнява, че Джокович ще добави 25-та титла от Големия шлем към колекцията си. Коментарите му дойдоха дни след като сърбинът загуби с 1:2 (2-6, 6-3, 6-3) от Ринки Хиджиката във втория кръг на Мастърс-а в Париж. Това поражение сложи край на надеждите му да се класира за финалите на ATП и го остави на 12-то място в класацията с 2 940 точки. Това е първият му пропуск да се класира за събитието в края на сезона от 2017 година насам, когато контузия в лакътя съкрати сезона му.

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Разумът на Джонсън започва с конкретно число. Последната голяма титла на Джокович е от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, 828 дни преди подкаста от тази седмица. Оттогава насам той загуби два финала от сериите Мастърс 1000 и един финал от турнир от Големия шлем - Australian Open 2026. Това, което издига мнението на Джонсън над обичайния песимизъм, е една структурна забележка относно схемите на жребия. След Уимбълдън, където Джокович загуби от Яник Синер на 1/2-финала, Джонсън заяви в същия подкаст: "Да победи Яник Синер и Александър Зверев или Синер и Карлос Алкарас? Просто не мисля, че има силите за това." На 39 години да се изправи срещу двама от тази група в последния уикенд на турнир от Големия шлем е точно това, което се изисква за спечелването на титлата.

Сезонът през 2026 година все още крие достатъчно фактори, които да усложнят тази преценка. Джокович стигна до финала на Australian Open, класира се в 1/4-финалите на Уимбълдън и през сезонаа победи Синер, Даниил Медведев и Зверев. Той спечели и турнира в Китай през октомври – 102-рата титла в кариерата си. Това не е играч, който е спрял да се състезава. Това обаче е играч, който не е издържал седем мача на турнир от Големия шлем срещу настоящите четирима най-добри.

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