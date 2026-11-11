Обявиха водещите изпълнители на Coachella 2027: Ще видим ли някои от тях и в България?

Британската поп звезда Дуа Липа, Tame Impala, SZA и Мадона ще бъдат сред водещите изпълнители на престижния музикален фестивал Coachella през 2027 г., съобщиха организаторите. Сред участниците във фестивала са още регетон звездата Daddy Yankee, Зара Ларсон, Стив Лейси, K-pop изпълнителката Джису, Келани и Леон Томас.

Фестивалът ще се проведе в Индио, щата Калифорния, в два последователни уикенда през април, предаде АФП. Дуа Липа ще бъде хедлайнер в петък и през двата фестивални уикенда. В програмата са включени още Фийби Бриджърс, Weezer, Тиесто, Мартин Гарикс, Role Model, Кайго, The Neighbourhood и Беки Джи, съобщава БГНЕС.

За меломаните, които следят концертното движение на любимите си изпълнители и банди, е ясно, че когато се обявяват големи фестивали, това в известна степен означава, че е възможно да предстоят още фестивални участия на тези музиканти.

Затова вече съществуват спекулации, че някои от по-известните изпълнители на Coachella 2027 може би ще минат през Европа, а защо не и през България. Първото потвърждение за това е The Neighbourhood, които ще бъдат част от Coachella, но само преди няколко дни бяха обявени като участник в най-новия роден фестивал Release Sofia, който ще се проведе за първи път през летните дни догодина.

Очаква се в близките седмици българските меломани да научат за още един голям концерт, който ще разтърси столицата през лятото.

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