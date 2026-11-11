10 години по-късно! Флойд Мейуедър се завръща на боксовия ринг срещу действащ шампион

Легендата Флойд Мейуедър се завръща на боксовия ринг! Последният професионален мач на Мейуедър беше срещу Конор Макгрегър през август 2017 година, когато победи ирландеца с технически нокаут в 10-ия рунд. Оттогава петкратният шампион в различни категории се изявява в демонстративни мачове. Въпреки това, почти десетилетие след последния му професионален мач срещу Макгрегър, 49-годишният боксьор ще заложи безупречния си рекорд от 50-0, а завръщането му е по-близо от всякога.

Ясна е датата за завръщането на Флойд Мейуедър

Мейуедър ще се изправи срещу Райън Гарсия на 6 февруари в Лас Вегас. Новината бе обявена от Гарсия по време на изявата му в предаването "Kick". Американецът е действащ шампион в полусредна категория и защити титлата си убедително в рамките на два рунда срещу Конор Бен през септември. Миналия месец бе потвърдено, че Netflix проявява интерес към сключването на сделка, по която Мейуедър да се изправи не само срещу Гарсия, но и срещу Мани Пакиао. Сблъсъкът беше насрочен за септември, но впоследствие беше отложен за неопределено време. Но преди да се изправи срещу филипинеца за втори път, Гарсия е този, който се надява да сложи край на безупречния му рекорд от 50-0.

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Флойд Мейуедър трябва да преодолее ключова пречка

Мейуедър се стреми да стане най-възрастният световен шампион. Бърнард Хопкинс в момента държи рекорда, след като през април 2014 година на 49-годишна възраст стана обединен шампион в полутежка категория. Един мач, който може да побие рекорди, ще развълнува феновете на бокса, но преди двамата да могат да се качат на ринга, Мейуедър ще трябва да преодолее някои правни пречки. В момента той е въвлечен в съдебен спор с организационната компания CSI Sports за предполагаемо нарушение на договора от мачовете му с Пакиао и Майк Тайсън.

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🚨 Ryan Garcia just announced he’s fighting Floyd Mayweather in Vegas on February 6th “I’m coming to hurt him bad. I wanna put him in the hospital for 2 days.” 😬 https://t.co/dJdnspI9a5 — Happy Punch (@HappyPunch) November 11, 2026