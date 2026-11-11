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На фона на напрежението със Зинедин Зидан: Килиан Мбапе е под въпрос за Италия

11 ноември 2026, 15:36 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
На фона на напрежението със Зинедин Зидан: Килиан Мбапе е под въпрос за Италия

Съмненията около участието на Килиан Мбапе в предстоящия мач на Франция нарастват в момент, когато отношенията му с треньора Зинедин Зидан са обтегнати. Капитанът на "петлите" пропусна последната тренировка на тима в навечерието на двубоя от петия кръг на Лигата на нациите с Италия в четвъртък, 12 ноември. Отсъствието му породи съмнения относно физическата му форма, особено след като той пропусна груповите упражнения и се подложи на лечебни процедури.

Мбапе е под въпрос за мача с Италия в Лигата на нациите

Френското издание "Foot Mercato" съобщава, че ситуацията с капитана засега остава неясна, като няма официална информация за нова контузия. Това поставя под съмнение участието му срещу Италия, като всичко зависи от това какво ще се случи в следващите часове. Моментът едва ли би могъл да бъде по-лош. Отборът вече загуби Пиер Калулу, Орелиен Тчуамени и Маркюс Тюрам, които се оттеглиха, а треньорският щаб подхожда към ситуацията с Мбапе с предпазливост, вместо да рискува с него, преди да се потвърди пълното му възстановяване.

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Килиан Мбапе

Неговото състояние е още по-важно, като се има предвид неспокойната атмосфера в отбора напоследък. Медийни публикации разкриха напрежение в отношенията му със селекционера Зинедин Зидан, както и разногласия относно позицията му на терена и срив в комуникацията между двамата през последните седмици. По-ясна картина за участието на Мбапе в мача срещу Италия ще се очертае, след като състоянието му бъде оценено през следващите часове. Зидан, от своя страна, се надява да може да разчита на капитана си, защото той е един от най-важните атакуващи елементи в редиците на "петлите".

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Зинедин Зидан Франция отбор Килиан Мбапе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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