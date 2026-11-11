България вече не е първа в ЕС по дял на хората, които не могат да покрият непредвидени разходи

Делът на хората в България, които не са могли да покрият непредвидени финансови разходи, е бил 42,4 процента през 2025 г., с което страната се нарежда на трето място в Европейския съюз по този показател след Гърция (50,5%) и Латвия (43,7%). През предходните две години България заемаше първото място в класацията, показват данни на европейската статистическа служба „Евростат“ (Eurostat).

Средно за ЕС делът на хората, които не могат да се справят с неочаквани финансови разходи, е 29,2 процента през 2025 г. спрямо 30 процента година по-рано, цитира обобщените данни БТА. Най-нисък е показателят в Нидерландия – 15,3 процента, следвана от Малта и Чехия с по 18,7 процента.

В България делът на хората, които не могат да покрият непредвидени разходи, е намалял до 42,4 процента през миналата година спрямо 45,6 процента през 2024 г. и 46,7 процента през 2023 г. Така страната отстъпва първата позиция, която заемаше две поредни години.

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Последните 10 години

Снимка: Envato

Данните за последното десетилетие показват значителни колебания на показателя в България. През 2016 г. той е бил 54,2 процента, а през 2017 г. – 53,2 процента. През 2018 г. спада до 32,1 процента, след което отново се повишава до 36,5 процента през 2019 г. и 43,5 процента през 2020 г.

През 2021 г. намалява до 36,4 процента, но през следващите две години отново нараства, достигайки 46,7 процента през 2023 г. Стойността за 2016 г. е отбелязана от Евростат като прекъсване на времевия ред.

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Разбивката на данните за 2025 г. според състава на домакинствата показва, че 63,1 процента от самотно живеещите жени в България не могат да покрият непредвидени финансови разходи. При самотно живеещите мъже делът е 48,7 процента.

При домакинствата с един възрастен показателят е 57,1 процента, а при тези с един възрастен и деца на издръжка – 60 процента.

Способността за справяне с неочаквани финансови разходи е един от показателите за икономическата сигурност, отбелязва Евростат. Като друг важен аспект на качеството на живот статистическата служба посочва физическата сигурност, включително защитата от престъпност и насилие.