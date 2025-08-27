В критично състояние е момичето, скочило от движещ се влак

В много тежко, критично състояние е 20-годишното момиче, скочило от движещ се влак в Клисура вчера. Това съобщи пред БТА Антония Иванова от пресцентъра на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив. Другото момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Припомняме, че във втоник (26 август) около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Те е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

Двете момичета са настанени в болница в Пловдив. Едното е с по-тежки наранявания и още веднага след пристигането на медицинския екип е откарано в болница. Другото момиче е било малко по-добре, но и то по-късно е транспортирано в лечебно заведение.

Уведомена е Районната прокуратура в Пловдив и по случая е образувано досъдебно производство.