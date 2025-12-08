Спорт:

Трима пияни шофьори задържаха в Луковит

08 декември 2025, 14:29 часа 310 прочитания 0 коментара
Шофьор с 2,91 промила алкохол е бил задържан за срок до 24 часа в Районното управление (РУ) в Луковит, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят, за който се съобщава днес, е от 16:30 ч. на 6 декември. За проверка е спрян 46-годишен водач на лек автомобил и техническото средство, с което бил тестван, отчело 2,91 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е отказал кръвна проба.

Втори случай на пиян зад волана в Луковит е регистриран вчера, когато малко преди 2:00 ч. автопатрул е спрял шофьор на 62 години от София, управляващ колата си с 1,79 промила алкохол. Той също е отказал кръвна проба.

Снощи около 21:30 ч. 60-годишен е самокатастрофирал на пътя Луковит – Угърчин. Пробата му за алкохол отчела 1,63 промила, а водачът бил неправоспособен.

По трите случая е образувано бързо производство в РУ – Луковит.

През октомври беше задържан шофьор с 2,44 промила алкохол в Троян.

Спасиана Кирилова
