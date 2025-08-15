Конфискуват стоки менте от защитени търговски марки

Криминалисти са иззели 218 артикула от защитени търговски марки от магазин за дрехи в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора, цитирани от БТА. На 13 август полицейски служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са извършили проверка на магазин за дрехи в Стара Загора, стопанисван от 42-годишна жена. Намерени и иззети са 218 артикула - дрехи от различни защитени търговски марки. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра.

БТА припомня, че вчера митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" задържаха 7657 артикула с обозначения на световни марки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Преди дни стоки с лого на защитени марки и парфюми откриха служители на полицията в Хасково и Димитровград.