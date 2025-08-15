След едномесечно прекъсване: Родилното отделението в пернишката болница отново работи

Отделението по акушерство и гинекология в болницата в Перник възобнови работата си след едномесечно прекъсване заради липса на персонал. През юли родилки от града бяха пренасочвани към столични болници. "Успяхме да обезпечим кадровия ресурс, като се обърнахме за помощ към ОРБ Кюстендил, откъдето дойдоха над 5-6 акушерки, които поемат част от дежурствата. С останалите акушерки графикът се изпълва, така че може да имаме 24-часово дежурство", обясни за БНТ д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник.

ОЩЕ: Болницата в Перник има нов директор

От думите му става ясно и че на постоянен договор са 3 акушерки плюс 3 в отпуска, болнични. "Така че заедно с колежките от Кюстендил се обезпечава напълно нормална работа 24 часа в отделението", увери той.

Нов директор

Припомняме, че д-р Явор Дренски пое поста в средата на юли тази година. Той зае мястото от Емил Ненков, който подаде оставка след по-малко от година на поста заради кадровите проблеми в лечебното заведение. В болницата имаше критичен недостиг на педиатри в детското отделение, а АГ отделението затвори временно заради липса на медицински персонал.

ОЩЕ: В Перник не може да се ражда - засега временно

Пернишката болница е третото лечебно заведение, което д-р Дренски ще ръководи.