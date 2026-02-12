Прокуратурата пак се е сетила за задлъжнялата фирма, продадена от Румен Спецов

Спряното преди около година досъдебно производство, свързано с прехвърлената от Румен Спецов на клошар задлъжняла фирма, е било рестартирано наскоро от Софийска градска прокуратура (СГП), съобщи разследващата медия BIRD.bg. Бившият ръководител на НАП и настоящ особен управител на "Лукойл" в България се води свидетел по делото. Информацията гласи, че на 13 януари 2026 г. преписката е била възобновена и се очакват материали от друг орган за решаването ѝ.

Става въпрос за Националната следствена служба (НСлС) - сега тя извършва процесуално-следствените действия. Последният изходящ документ по преписката на СГП е постановление/писмо за удължаване на срока от административния ръководител, става ясно от проверка в електронния портал на прокуратурата по номера на преписката, цитиран от BIRD.bg.

Самата преписка беше образувана през 2021 г., а в началото на миналата година тя бе решена от прокурор с постановление за спиране на наказателното производство, но не и за прекратяване.

Директор на Националната следствена служба преди беше Борислав Сарафов, който сега е изпълняващ длъжността главен прокурор, макар според закона мандатът му да е изтекъл още след 21 юли 2025 г.

Снимка: БГНЕС

Фирмата на Спецов

По време на на първия престой на Спецов начело на НАП разследващият сайт BIRD разкри, че фирма, която в миналото е притежавана от него, влиза в списъка на големите длъжници на Национална агенция за приходите с дължими над 1 млн. лева. Става дума за компанията „Гранекс Трейдър“. Това е дружество, което Спецов е продал през 2016 г. за 500 лева на Даниел Николов - малоимотно лице, на което има прехвърлени множество фирми с големи задължения.

Случаят стана повод и за атака от страна на представители на ГЕРБ през 2021 г., които разкритикуваха бившия финансов министър Асен Василев за назначението на Спецов. От писмени отговори на Василев стана ясно, че Спецов е получил документ за дължими към НАП суми, преди да продаде фирмата си.

Малко преди да бъде освободен от поста директор на НАП (от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от Румен Радев), прокуратурата започна производство, по което Румен Спецов беше разпитван в качеството на свидетел.

