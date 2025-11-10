Любопитно:

10 ноември 2025, 15:19 часа 874 прочитания 0 коментара
Верижна катастрофа на ключов булевард в София (СНИМКИ)

Четири автомобила нагънаха ламарини при верижна катастрофа в София в ранния следобед в понеделник, видя репортер на БГНЕС.

Снимка ФБ група Катастрофи в София

Инцидентът стана в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“, близо до ул “Цар Симеон“.

Снимка ФБ група Катастрофи в София

На място пристигнаха два екипа на полицията, които да опишат нанесените материални щети. Участници в удара са черен джип „Мерцедес“, сива „Тойота“, бяло „Пежо“ и червена „Шкода“. Пострадали хора няма.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
София верижна катастрофа инцидент полиция
