Верижна катастрофа на ключов булевард в София (СНИМКИ)

Четири автомобила нагънаха ламарини при верижна катастрофа в София в ранния следобед в понеделник, видя репортер на БГНЕС.

Снимка ФБ група Катастрофи в София

Още: Тежка верижна катастрофа с пострадали в центъра на София (ВИДЕА)

Инцидентът стана в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“, близо до ул “Цар Симеон“.

Снимка ФБ група Катастрофи в София

На място пристигнаха два екипа на полицията, които да опишат нанесените материални щети. Участници в удара са черен джип „Мерцедес“, сива „Тойота“, бяло „Пежо“ и червена „Шкода“. Пострадали хора няма.

Още: Пак верижна катастрофа на Цариградско шосе (СНИМКИ)