Влак прегази жена край Стара Загора

25 март 2026, 12:08 часа 319 прочитания 0 коментара
Жена е загинала, след като е била ударена от влак на железопътния път между гарите Змейово и Стара Загора тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е подал началникът на пътническия влак. 

На място е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление, който установил, че жената е загинала на място. Починалата е с неустановена самоличност към момента.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава, допълват от полицията, съобщи БТА.

На сайта на БДЖ се посочва, че пътническият влак по линията Горна Оряховица - Стара Загора е заминал от гара Стара Загора със 137 минути закъснение след приключени следствени действия. Влаковата композиция е престояла в гара Стара Загора заради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия.

Виолета Иванова Отговорен редактор
