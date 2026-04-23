Властта на Радев няма да бъде пазена от прокуратурата - каква е гаранцията? Няма нужда, твърди Иван Демерджиев

"Моето изказване е мотивирано това беззаконие да спре" - така бившият служебен правосъден и МВР министър Иван Демерджиев, който е фаворит пак да заема някой от този пост, но в редовно правителство, коментира упражнения и от него натиск през Facebook Борислав Сарафов да напусне поста на и.ф. главен прокурор. Демерджиев беше попитан дали не е станало същото, както с Иван Гешев и скоропостижното му сваляне от поста на главен прокурор след официално изказване на Мария Габриел в качеството ѝ на вицепремиер в правителството на Николай Денков - след определено политическо изказване да се случват такива неща, а не да има институционални механизми, които да се задействат при нужда.

Беше ясно, че мандатът на Борислав Сарафов е прекратен. Оттам-нататък задачата беше как да бъде накаран да освободи кабинета, каза Демерджиев. На Сарафов трябва да бъде търсена отговорност и не бива да се приключва с оставката му, смята Иван Демерджиев. И добави, че не очаква коренна промяна в прокуратурата с новия и.ф. главен прокурор: "Надявам се, че хората в прокуратурата ще осъзнаят, че моделът "Сарафов" не може да продължава". Сега има възможност прокуратурата "да изчисти името си", каза още Демерджиев пред БНТ.

Иван Демерджиев настоя, че трябва да бъде прекъсната връзката между политика и прокуратура т.е. да се пазят взаимно. И на въпрос как няма това да си продължи, просто да се сменят имената и новата власт да бъде пазена от "нова" прокуратура, отговорът беше: "Нямаме нужда някой да ни пази". Говорим за принципи, беше общото послание на Демерджиев, който определи за "недостойни" спекулациите, че значителен корпоративен вот е налят на формацията на Румен Радев. По думите на бившия служебен правосъден и МВР министър, хората с радост отивали до урните да гласуват, с надежда за промяна. "Абсолютно убеден съм, че ще го направи" - така Иван Демерджиев отговори на питане за купуване на гласове от "Прогресивна България" и ще има ли проверка на самия Румен Радев. Ако има доказателства (за купували гласове хора от "Прогресивна България"), отговорност ще бъде потърсена в пълна мяра, гласи обещанието.

"Не сме тръгнали да изчегъртваме - мотивирани сме да приложим закона така, както трябва", настоя Демерджиев. Той увери, че не се предполага чистка, "но разбира се там, по върховете, където се управляват процесите", трябва да има доверени хора. Демерджиев похвали сегашния главен секретар на МВР Георги Кандев, но не се нае да каже ще остане ли той на поста.

Моделът на правосъдието в България

Има разписан модел за промяна на фигурата и правомощията на главния прокурор, в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Трябва да направим тези реформи - трябва да се следят ефектите и ако няма достатъчно независима работа на прокуратурата, ще се предприемат последващи действия, обеща Демерджиев.

Демерджиев обаче упорито отклони въпросите за процедурата по избор на нови членове на ВСС и коалиция с ПП-ДБ да стане по-бързо (за 160 гласа), но все пак каза, че предложения за нови членове на ВСС по негово мнение трябва да идват отвсякъде, но парламентът излъчва. "Да, трябва да има широк дебат, обществен и да има възможност за предложения от неправителствени организации", каза той.

Очаквам бързо да бъде сформирано правителство, заяви Иван Демерджиев, който призна, че "сърцето му е в МВР". "Отговорността е много голяма и сме много мотивирани (да я оправдаем", добави бившият служебен правосъден и МВР министър.