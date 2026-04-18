Нов закон да преборим корупцията: Да не изпуснем едни пари или да е както трябва?*

На свое заседание от 16.04.2026 г. Министерски съвет прие проектозакона за противодействие на корупцията. Със същия проектозакон се възкресява Комисията за противодействие на корупцията. Последната по стария закон за противодействие на корупцията беше закрита с с параграф 25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата /обнародван в ДВ, бр. 16 от 10.02.2026, в сила от 14.02.2026/. Със същия закон беше отменен и Закона за противодействие на корупцията. Функциите по разкриване и противодействие на корупцията се върнаха в структурите на МВР, а именно Главна дирекция "Борба с организираната престъпност. А т.нар. корупционни престъпления във високите етажи са в ръцете на следствието /чл. 194 от НПК, като в ал. 1, се създава нова точка 2а/.

С пар. 17 от приетия от МС проектозакон за противодействие на корупцията чл. 194, ал.1, т.2а се отменя. Връщат се разследващите функции на новата Комисия /“престъпления по чл. 201, чл. 202, ал. 1 и 2, чл. 203, ал. 1, чл. 219, ал. 3 и 4, чл. 220, 224, 225б, 225в, 254а, чл. 254б, ал. 2, чл. 282, 282а, 283, 283а, 283б, чл. 294, ал. 4 във връзка с ал. 2, чл. 301, 302, 302а, 304, 304а, 304б, 305, 305а, 307 и чл. 387, ал. 3 от Наказателния кодекс, както и всяко едно друго престъпление, извършено във връзка с изброените по-горе, извършени от лицата по чл. 5, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности. Разследването се извършва от разследващи инспектори от Комисията за противодействие на корупцията, освен когато в извършване на престъплението е участвал служител от Комисията за противодействие на корупцията, като ал. 1, т. 4 не се прилага”/.

В пар. 3, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби от проектозакона е предвидено, че: "До три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на Комисията за противодействие на корупцията по ал. 3, дейностите по противодействие, разкриване, разследване и превенция на корупционни престъпления в случаите по чл. 3, ал. 1, попроверки и анализ на декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, и по установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности по този закон, се осъществяват по досегашния ред от съответните компетентни органи".

На прост език

Практически се изважда Следствието като антикорупционен орган в борбата срещу корупционните престъпления във високите етажи и се прави нов/стар байпас. Това, по мое скромно мнение е голяма грешка, но да се прецени с категоричност, следва публично да се обяви писмото от Брюксел за антикорупционния орган. Създаване на нов паралелен орган, без яснота и без състав с професионална експертиза и опит, по мое мнение ще доведе до голям провал.

България очаква от Брюксел по плана за възстановяване и устойчивост 258 млн. евро, по етапна цел 218 и 220. Следва ли да бързаме, форсираме и необмисляме проектозаконите? Или парите са по-важни от върховенството на правото? България ще ги получи, така или иначе.

Автор: адвокат Любомир Владикин

* Заглавието е на редакцията