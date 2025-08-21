Войната в Украйна:

За 6000 лв: Мними банкери измамиха жена

21 август 2025, 09:32 часа 421 прочитания 0 коментара
Жена е била измамена в Хасково с 6000 лева от мними банкови служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Вчера в Районното управление на МВР 69 -годишната жена е заявила, че между 10:00 и 16:00 часа е провела телефонна комуникация с лица, представящи се за служители в кредитна институция. След като е въведена в заблуждение по схемата "защита на парични средства", чрез мобилното си онлайн банкиране е превела 6000 лв. на непознато лице. Работата по образуваната полицейска преписка продължава, допълват от полицията.

Предходният случай на телефонна измама в региона бе в Свиленград на седми август. Тогава представил се за служител на Националната служба за охрана мъж подведе 66-годишна жена, че е заплашена от престъпници, които ще изтеглят от банката парите ѝ. Тя изтегли сама 4000 лева и ги остави в двор на училище.  

 

 

 

Спасиана Кирилова
