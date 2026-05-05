Задържаха младежа, наръгал с нож свой връстник във Велико Търново

16-годишният младеж, който наръга с нож свой връстник във Велико Търново, е задържан за 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Инцидентът стана в понеделник около 19:00 часа. По първоначална информация между момчетата е имало конфликт, срещнали са се в района на пазара в квартал „Бузлуджа”, за да си уредят сметките, но едното от тях извадило нож и проболо другото.

Пострадалият е откаран във великотърновската болница, където са установени три прободни рани в областта на ръката. Той е настанен за лечение.

По случая е образувано следствено дело.