Загиналият при пожара в Перник е мъж на 58 години

05 май 2026, 9:38 часа
Снимка: БГНЕС
Вчера в 06:51 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Перник е получен сигнал за пожар в апартамент в града. Загинал е мъж на 58 години. Причината за огъня е неправилно използване на печка на твърдо гориво.

Общо 48 пожара са потушени през изминалото денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин и е цитирана от БТА.

Противопожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет – в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки,  четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара, от които четири – в сухи треви, горска постеля и храсти, 22 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства, 26 – като техническа помощ в съдействие на различни структури, ведомства и на граждани. 

Регистрирани са също две лъжливи повиквания.

Спасиана Кирилова
