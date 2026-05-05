След атаката с нож във Варна: Нови подробности за пострадалите

Двама от пострадалите при нападението с нож във Варна в понеделник от пияна латвийка са в реанимация след операция на тежки рани в областта на гърдите. Другите двама са извън опасност на живота с по-леки наранявания, съобщи Нова телевизия.

ОЩЕ: Нападателка с нож рани четирима души във Варна

47-годишната жена се намира във 2 РПУ на Варна. Направени са и тестове, които са показали над два промила алкохол в кръвта й. Все още не са известни мотивите за нападението.

Припомняме, че инцидентът се случи в понеделник около 13:47 часа в района на супермаркет на варненската ул. "Подвис". Тя напада с нож и успява да намушка четирима души, двама от които в гърдите.

Органите на реда залавят 47-годишата латвийска гражданка. По случая е образувано досъдебно производство.