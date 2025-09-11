Войната в Украйна:

Загасиха пожара под Аспаруховия мост

11 септември 2025, 13:33 часа 243 прочитания 0 коментара
Загасиха пожара под Аспаруховия мост

Пожарът под Аспаруховия мост във Варна, който избухна по-рано днес, е потушен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град, цитирани от БТА.

Той е възникнал в база на бившата фирма „Титан“, най-вероятно при почистване на отпадъци. Багер е извършвал дейност и евентуално от искра от него е възникнал пожарът, посочват от полицията. На място бяха изпратени четири противопожарни екипа.

Нанесени са материални щети – изгорели са сметопочистващ камион, мотокар и хале.

Един от работниците е бил обгазен. Той е прегледан в болнично заведение, в добро състояние е и няма опасност за живота.

Няма данни за престъпление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Аспарухов мост пожар информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес