03 ноември 2025, 10:35 часа 329 прочитания 0 коментара
Загиналите при катастрофи нарастват с 15%: ИПБ със стряскащи данни след въвеждане на средната скорост

За първите десет месеца на 2025 г. загиналите при катастрофи са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 г. Това показват данните на Института за пътна безопасност (ИПБ). Парадоксът според тях е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата в началото на септември, загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 г.

"След въвеждането на контрола чрез средна скорост - гордостта на правителството, обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15.2%", заявяват от организацията.

Мерките не работят

Според ИПБ заявената от правителството цел за намаляване на жертвите с 20% не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. И добавят, че подобен ръст не се е случвал от 2021 г. насам.

От Института обясняват и че началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 млн. лв, а над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.

"Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани. Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе "по-иновативни" промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата", казват от ИПБ в позицията си, изпратена до медиите.

Те са изпратили и сигнал до премиера Росен Желязков с констатирани системни проблеми и му напомнят, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.

  • Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).
  • Координационният център работи като информационен.
  • ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.
  • МВР се грижи за приходите в държавата.
  • МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.
  • АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.
  • Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Катастрофи загинали Институт за пътна безопасност ИПБ средна скорост
