ИПБ: В транспортното министерство може да работи на добре организирана корупционна схема

От Института за пътна безопасност (ИПБ) смятат, че в Министерството на транспорта и съобщенията е налице "сериозен риск от функциониране на добре организирана корупционна схема". "Това следва да бъде обект на незабавно разследване от страна на компетентните органи", се казва в становище на организацията, изпратено до медиите, относно случая със задържаните за подкуп служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

В позицията си ИПБ категорично се противопоставя на опитите този случай да бъде представен като изолиран инцидент или „нелепо поведение“ на отделни инспектори. "Налице са редица признаци, които сочат, че става дума за системна, добре организирана практика, която носи характеристиките на организирана престъпна група, действаща под прикритието на държавна институция – в случая Министерството на транспорта и съобщенията", става ясно от позицията им.

И дават факти

Двамата инспектори са действали уверено и с чувство за безнаказаност пред няколко свидетели – водачи на МПС.

При задържането е открита значителна сума пари, което говори за системност в действията им.

В рамките на последните шест месеца Институтът за пътна безопасност, както и други неправителствени организации и граждани, са подали множество сигнали за корупционни практики в ИААА.

Въпреки това, до момента от страна на Министерството не са предприети конкретни действия – не е уволнен нито един служител по линия на корупция.

Министър Караджов отказа предложения за включване като наблюдатели от НПО при проверките на инспектори от ИААА – мярка, която можеше да повиши прозрачността и общественото доверие.

Беше направен опит случаят да бъде потулен и да не достигне до обществеността.

Министър Караджов е включил в екипа си лица, които вече са били замесвани в подобни скандали в миналото и са били освободени от длъжност.

Процедурите по дисциплинарните производства за уволнение на държавен служител са с ясно разписан срок и правила. Всеки опит за прибързано действие, извън установената правна рамка, може да бъде обявен от съда за незаконосъобразен. Така се печели мълчание на задържаните.

От ИПБ настояват за:

Независима и прозрачна проверка на дейността на ИААА с участие на външни експерти;

Публичен отчет на предприетите от МТС действия по случая;

Пълна ревизия на кадровата политика и назначенията, извършени от министър Караджов.

Въпроси към министър Караджов

ИПБ задават и някои въпроси към министъра на транспорта Гроздан Караджов.

Защо "освобождението" на ИААА започна след международен скандал?...защото когато скандалът е роден може да бъде овладян и "потушен". Защо се сетиха, че има проблеми в структурите, когато неконтролирано изтече информация? Когато корупцията е наследство от десетилетия и корумпираните служители са от 2012 г. Не се ядосате на коалиционният си партньор?...явно него визира г-н Караджов, че е наложил корупцията в ИААА. Кога г-н Караджов разбра за корупцията...в четвъртък, в петък...или може би е знаел и преди като бивш служител в МТС?...ако не е разбрал за проблемите и чака някой да ги посочи и той да действа...каква ни е ползата? Какви промени, освен кадрови направи в ИААА? Потвърждава ли г-н Караджов, че екипът му няма отношение към нерегламентирани практики?...да не би служителите да са събирали за "черни дни"? Ще покажат ли как се планират и определят нарядите и кои от тях къде да застанат за последните 9 месеца?

"Трябва ли всеки път някое посолство да показва "гнилите ябълки", за да се задейства PR подборна сеч в администрацията? Няма ли Караджов достойнство и да се извини, че системи, за които отговаря от 9 месеца не функционират както трябва? Иска ли г-н Караджов да допусне повече прозрачност и в другите звена на МТС като НКЖИ, БДЖ, Пристанищна инфраструктура, ГВА и др. или само ще раздава държавна собственост на продан, че и подарява?", питат още от ИПБ.

Обяснението на Караджов

В ефира на БНТ министър Граздан Караджов каза, че това, което се е случило е срам и за него, защото макар и само от 8 месеца, полага всячески усилия да се отървем от този недъг.

Той обясни, че за 8 месеца има уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с подобно взимане на рушвети. "Тези 7 човека са уволнени след като е направена проверка, но за съжаление събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат. И когато нямаме годни за пред прокурора и МВР материали, за нас остава избора - ето, по закон сме си свършили работата, стига толкова, другият е този, който съм въвел - нулева толерантност към корупцията". обясни Караджов.

Караджов беше категоричен, че не е имало опит този случай с камионите на Роби Уилямс да бъде прикрит.